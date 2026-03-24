Popović i Velaš uhapšeni su juče zbog nelegalne gradnje u Baošićima.

Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom odredilo je, nakon saslušanja, zadržavanje do 72 sata vlasniku "Carina" Čedomiru Čedu Popoviću.

U tom tužilaštvu prethodno je saslušan i sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Opštine Herceg Novi Vladislav Velaš, koji je pušten da se brani sa slobode.

Vlasnik "Carina" se sumnjiči da je, kao odgovorno lice, počinio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, dok se Velaš sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.

"Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom je Uprava policije - Odjeljenje bezbjednosti u Herceg Novom 24.03.2026. godine podnijela krivične prijave protiv Č.P. iz Podgorice i privrednog društva 'C.....' doo iz Podgorice zbog produženog krivičnog djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje iz čl. 326a KZ CG i protiv V.V. iz Herceg Novog zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 KZ CG. Osumnjičeni su lišeni slobode 23.04.2026. godine i sprovedeni na saslušanje nadležnom državnom tužiocu uz krivičnu prijavu 24.03.2026. godine. Nakon saslušanja prema osumnjičenom V.V. nije određeno zadržavanje, dok je protiv osumnjičenog Č.P. određeno je zadržavanje u trajanju do 72 časa koje se računa od trenutka kada je lišan slobode", saopštio je ODT.