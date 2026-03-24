Sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Opštine Herceg Novi Vladislav Velaš saslušan je u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu.

Na saslušanju kod tužioca je vlasnik kompanije "Carine" Čedomir Čedo Popović, prenosi RTHN.

Taj lokalni javni emiter prenosi i da su u advokatskim timovima Velaša i Popovića advokati Goran Rodić i Biljana Vuksanović.

Popović i Velaš uhapšeni su juče zbog nelegalne gradnje u Baošićima.

Vlasnik "Carina" se sumnjiči da je, kao odgovorno lice, počinio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, dok se Velaš sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.