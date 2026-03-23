Prva krivična prijava je podnijeta protiv preduzeća “B.C.” iz Kotora i odgovornog lica u toj firmi, P.Đ. (39).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici policijskog Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga i suzbijanje ekološkog kriminala su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, podnijeli dvije krivične prijave zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo - građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, pišu Vijesti.

"U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je da je P.Đ. kao odgovorno lice u pravnom licu, u septembru 2022. godine započeo izgradnju kondo hotela, suprotno glavnom revidovanom projektu, što je utvrđeno inspekcijskim nadzorom od strane građevinske inspekcije, na koji je način, kako se sumnja, izvršeno navedeno krivično djelo", saopštila je Uprava policije.

Druga krivična prijava je podnijeta protiv Tivćanke V.S. (74) koja je, kako se sumnja, djelo koje joj se stavlja na teret počiinla tako što je 2023. godine, kao investitor, započela izgradnju stambenog objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, što je utvrđeno inspekcijskim nadzorom od strane građevinske inspekcije, prenose Vijesti.

"Ukupan iznos materijalne štete koja je pričinjena budžetu Crne Gore izvršenjem ovih krivičnih djela je 29.906 eura", piše u saopštenju.