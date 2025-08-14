Službenici Uprave policije nastave da sprovode intenzivne aktivnosti u cilju suzbijanja bespravne gradnje sa posebnim fokusom na područja pod režimom zaštite

Izvor: MONDO Crna Gora

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminaliteta, su u saradnji i po nalogu tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podnijeli su krivičnu prijavu protiv S.P. (38) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Sumnja se da je S.P. izvršio pomenuto krivično djelo na način što je u junu 2025. godine na prostoru Nacionalnog parka Biogradska gora – Pešića rupa izgradio betonsku podlogu na kojoj je planirao da izgradi vikendicu. Protiv njega je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

Službenici Uprave policije nastave da sprovode intenzivne aktivnosti u cilju suzbijanja bespravne gradnje sa posebnim fokusom na područja pod režimom zaštite, kao što su zone nacionalnih parkova, u cilju očuvanja zakonitosti i sprečavanja devastacije prirodnih dobara.