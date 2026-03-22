Policija reagovala na vrijeme, u toku identifikacija učesnika incidenta

Izvor: Uprav policije

Policija je spriječila fizički sukob navijača FK „Čelik“ i FK „Zabjelo“ tokom utakmice Treće lige u Nikšiću, a tom prilikom oduzete su drvene palice, pirotehnička sredstva i biber-sprej.

Incident se dogodio oko 16 časova, kada je meč, kojem je prisustvovalo oko 400 gledalaca, prekinut zbog međusobnog gađanja navijačkih grupa raznim predmetima. Sukob je trajao oko 15 minuta, ali je zahvaljujući brzoj reakciji policije i formiranju tampon zone spriječena eskalacija i direktan fizički obračun.

Jedna punoljetna osoba iz Podgorice zadobila je lake tjelesne povrede dok se nalazila na tribinama, nakon čega joj je ukazana pomoć u Opštoj bolnici u Nikšiću i puštena je na kućno liječenje.

Policija je prije početka utakmice, u mjestu Bogetići, kontrolom autobusa navijača FK „Zabjelo“ pronašla oko 15 drvenih palica, biber-sprej i veću količinu pirotehnike. Dodatna pirotehnička sredstva otkrivena su i na ulazu na stadion, gdje su bila sakrivena u navijačkom bubnju.

Službenici policije iz Nikšića i Podgorice preduzimaju mjere na identifikaciji i procesuiranju učesnika incidenta, kao i utvrđivanju eventualne odgovornosti organizatora.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.