Iz policije je potvrđeno da je danas oko 11 sati prijavljeno da je pronađen predmet nalik na eksplozivnu napravu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U koritu rijeke Lim, kod pješačkog mosta u Nikoljcu (Bijelo Polje), ribari su prijavili pronalazak eksplozivne naprave, a policija je obezbijedila lice mjesta, javlja TVCG.

“Upoznat je sa događajem Direktorat za vanredne situacije, koji će po dolasku na lice mjesta preduzeti mjere i radnje u cilju izuzimanja spornog predmeta. Lica mjesta se obezbjeđuje”, rečeno je iz UP.