Policija pronašla sporni sadržaj na mobilnim telefonima, osumnjičeni priveden tužiocu

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su M.B. (42) iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Kako je saopšteno, policija je postupala po operativnim saznanjima, nakon čega je osumnjičeni lociran i od njega je oduzet mobilni telefon sa korisničkim nalogom na jednoj internet platformi.

Nakon toga, po nalogu Osnovnog suda u Podgorici, izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.B, prilikom čega je pronađen i oduzet još jedan mobilni telefon.

Prema sumnjama policije, M.B. je pribavio i posjedovao fotografije pornografskog sadržaja na kojima su prikazana djeca, a koje je preuzimao sa inostranih internet stranica.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio lišenje slobode.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.