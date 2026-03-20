Napominju da je osumnjičeni prethodno procesuiran i uhapšen zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo na štetu osam lica, koja su mu u periodu od početka decembra 2025. godine do kraja februara 2026. godine predala novac u ukupnom iznosu od 56.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je saopštila da je podnijela krivične prijave protiv Lj.G. (42), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara. On je ranije uhapšen, a sumnja se da je oštetio više lica za iznos od blizu 90.000 eura.

“U postupku do podnošenja posebnog izvještaja, kao dopune krivične prijave od 13.marta, utvrđeno je da je prijavljeni, kako se sumnja, izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je u novembru i decembru 2025. godine od jedne oštećene uzeo novac u ukupnom iznosu od 33.200 eura, uz obećanje da će u njeno ime i za njen račun kupiti akcije Elektroprivrede Crne Gore i trgovati njima, dovodeći je u zabludu i obećavajući isplatu dobiti u određenom roku. Na taj način je za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu”, navodi polcija.

Napominju da je osumnjičeni prethodno procesuiran i uhapšen zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo na štetu osam lica, koja su mu u periodu od početka decembra 2025. godine do kraja februara 2026. godine predala novac u ukupnom iznosu od 56.000 eura.

“On ih je, kako se sumnja, u više navrata dovodio i održavao u zabludi nudeći im navodno zastupanje u administrativno-pravnim postupcima pred nadležnim organima, ubrzavanje donošenja odluka, kao i posredovanje u poslovnim saradnjama, čime ih je naveo da mu predaju novac, na osnovu čega je za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 56.000 eura”, navodi policija.

Osumnjičenom je rješenjem suda određen pritvor i on se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.