Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) formiralo je dva predmeta po prijavama koje je podnijela bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković.

U odgovoru na naš upit naveli su da „postupajuća državna tužiteljka preduzima sve zakonom predviđene radnje u cilju rasvjetljavanja relevantnih činjenica“. Predmet se, napominju, nalazi u postupku izviđaja.

,,Radi zaštite interesa postupka, za sada nije moguće dati više podataka", kazali su Pobjedi iz ODT-a.

Podsjetimo, Pajković je ranije podnijela tri krivične prijave protiv Dejana Vukšića, doskorašnjeg savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore i bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, piše Pobjeda.

Ona je u petak podnijela ostavku na funkciju, navodeći da je riječ o ličnim razlozima, dok je policiji podnijela tri krivične prijave, zbog neovlašćene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografije na kojoj se nalazi ona.

Kako proizilazi iz prijave, ona sumnja da je Vukšić, svjestan nezakonitosti, pokušao da iskoristi informacije do kojih je došao po prirodi funkcije koju je obavljao, te da je tim materijalom prijetio, a o postojanju kompromitujućeg materijala indirektno govorio i u jednoj emisiji.

Iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (ombudsman) pozvali su na prestanak diskreditacije Mirjane Pajković, poručivši da stoje u zaštiti svih žena koje su izložene diskriminatornim, uvredljivim i ponižavajućim kampanjama, rodno zasnovanom nasilju i drugim oblicima neprimjerenih i nezakonitih radnji.

,,Niko, bez obzira na javnu funkciju koju obavlja ili je obavljao, ne gubi pravo na privatnost, dostojanstvo i zaštitu od nasilja. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u domenu svoje nadležnosti, preduzeo je mjere u vezi sa ovim slučajem o čemu će se ona obavijestiti u standardnoj proceduri, te se u tom smislu Zaštitnik neće obraćati javnosti ovim povodom", naveli su u saopštenju, javlja Pobjeda.

Podsjećaju da se žene u Crnoj Gori nerijetko suočavaju sa „neproporcionalno većim pritiscima, moralnim osuđivanjem i napadima koji su duboko ukorijenjeni u rodnim stereotipima i mizoginiji, pa i težim oblicima zadiranja u privatnost kojim svjedočimo ovih dana“.

Pozvali su sve građane/ke, posebno one koji koriste društvene mreže, da se uzdrže od „radnji koje nijesu samo pitanje etike, nego i krivične odgovornosti“.

Poseban apel uputili su medijima da na svim svojim internet publikacijama (portali, društvene mreže medija) sprovedu odgovorno i zakonito administriranje sadržaja i u zakonom propisanom roku uklone komentare koji sadrže govor mržnje i diskriminaciju.

Sa druge strane, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i nekadašnji savjetnik predsjednika Jakova Milatovića za bezbjednost, Dejan Vukšić tvrdi da nema nikakve veze sa spornim eksplicitnim sadržajem koji je dospio u javnost i da je „te sadržaje prvi put vidio kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama“.

,,Nemam nikakve veze sa nastankom, posjedovanjem niti distribucijom snimaka koji su se pojavili u javnosti", naveo je Vukšić.

Kako je kazao, u oktobru 2024. godine u Podgorici mu je Pajković protivpravno otuđila mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen, čime mu je, naglašava, grubo povrijeđena privatnost.

O tom događaju, kako je naveo, su obaviješteni nadležni.

Pojašnjava da je u martu 2025. godine, sa nepoznatog broja primio uznemirujuće poruke sa pomenutim audio-snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda.

,,To sam shvatio kao poruku da će taj audio-snimak biti objavljen ukoliko ne poslušam „instrukcije“. Smatram da je M. P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili putem lica kojima je omogućila korišćenje sadržaja iz njenog telefona, pokušala da izvrši nedozvoljen uticaj na postupak izbora sudije Ustavnog suda. Tim povodom sam Upravi policije podnio prijavu protiv M. P. i NN lica zbog pokušaja ucjene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M. P. saslušana", navodi se u reagovanju bivšeg direktora ANB, prenosi Pobjeda.

Kazao je i da ga je nakon svega toga Pajković kontaktirala navodeći da treba „nešto da joj završi“ odnosno da se „iskupi“ zbog audio-snimka koji je nastao isključivo kao posljedica krađe telefona. Kako je naveo, njegov osjećaj je bio da se poziv odnosi na novi pokušaj ucjene i odbio poziv na sastanak.

Krajem decembra 2025. godine, kako objašnjava, Pajković je podnijela prijavu protiv njega, dostavljajući isti audio-snimak.

,,Naglašavam da se sadržaj u javnost plasira sa značajnom vremenskom distancom i u tačno određenom društveno-političkom trenutku – izbor sudije Ustavnog suda i izbor obudsmana, što dodatno potvrđuje da se ne radi o zaštiti bilo čijeg prava, već isključivo o pokušaju diskreditacije mene lično", naveo je on, javlja Pobjeda.

U januaru 2026. godine je, pojašnjava, dostavio Upravi policije dodatne materijalne dokaze i podnio prijavu protiv Pajković zbog lažnog prijavljivanja u vezi sa distribucijom spornih fotografija i video-snimaka na društvenim mrežama i insistirao na poligrafskom testiranju.

Poručio je da će radi zaštite ličnog integriteta i bezbjednosti svoje porodice, podnijeti prijave i pokrenuti postupke protiv svih osoba koje su ga putem društvenih mreža lažno optužile, uputile prijetnje, uvrede i pozive na linč, uključujući i poslanika u Skupštini Crne Gore koji ga je, kako je rekao, javno označio kao „nasilnika“. Vukšić je dodao i da slijede odgovarajući sudski postupci za naknadu štete.

Doskorašnja direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjana Pajković kazala je sinoć za TV Adria da institucije bezbjednosti i pravosuđa u njenom slučaju nisu bile dovoljno brze.

,,Određena presuda ili naknada štete za dvije ili tri godine meni neće nadoknaditi ovaj lom. Mislim da su zakazali i da nijesmo svi jednaki pred zakonom. Da ja nijesam priložila dokaze, mislim da mi niko ne bi ni vjerovao. Mislim da je u jednom trenutku i zakazala svijest građanstva, mislim da zbog jednog trena ličnog uzbuđenja ili zadovoljstva ili radoznalosti nijesu bili svjesni da nekoga navode na samoubistvo", istakla je Pajković gostujući na Adria TV, piše Pobjeda.

Na upit da li zna ko je pustio eksplicitni snimak, odgovorila je indirektno, aludirajući na Dejana Vukšića.

,,Hajde da banalizujemo – ako ti meni večeras prijetiš da ćeš mi zapaliti auto, a meni se to stvarno desi poslije nekog vremena, mene će prvo policija pitati da li sumnjam na nekoga, pitaće me da li je moja sumnja osnovana da mi je to uradio neko ko mi je time prijetio, neko ko mi se nikada nije izvinio zbog te prijetnje", naglašava ona.

Potom je kritikovala, kako je rekla, neadekvatnu reakciju tužilaštva.

,,Da su se prema osumnjičenom preduzele mjere oduzimanja telefona, pretresa prostorija, oduzimanja laptopa i da mu je određeno zadržavanje, onda bi se drugi uplašili da to ne smiju da rade. Apsolutno je zakazao sistem. Ovo nije lična borba, već borba na višem nivou", poručuje Pajković, navodi Pobjeda.