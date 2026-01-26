On, u saopštenju dostavljenom medijima, ističe da javnosti iznosi isključivo činjenice zasnovane na dokumentovanoj i provjerljivoj hronologiji događaja.

Doskorašnji savjetnik predsjednika države i bivši direktor ANB-a Dejan Vukšić odbacio je sve, kako je naveo, netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mu se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti Mirjane Pajković i distribuciju spornih audio i video snimaka koji su se pojavili u javnosti.

,,Polazeći od jasne, dokumentovane i provjerljive hronologije događaja, odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka, te smatram svojom obavezom da javnosti iznesem isključivo činjenice.

Nemam nikakve veze sa nastankom, posjedovanjem niti distribucijom snimaka koji su se pojavili u javnosti. Te sadržaje sam prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama.

Događaj koji se ovih dana pokušava predstaviti kao aktuelan desio se oktobra mjeseca 2024. godine u Podgorici, kada mi je M. P. protivpravno otuđila mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen, čime mi je grubo povrijeđena privatnost. O tom događaju nadležni organi posjeduju informaciju. Naglašavam da se ovim povodom nisam oglašavao u javnosti, prepuštajući slučaj isključivo institucionalnom epilogu.

Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su selektivno i sa vremenskom distancom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona. Te riječi, bez obzira na njihov sadržaj, ne predstavljaju niti mogu predstavljati dokaz bilo kakvog krivičnog djela u vezi sa nastankom ili distribucijom fotografija i video snimaka na društvenim mrežama, jer se radi o potpuno odvojenim pravnim pitanjima. Uprkos tome, danas se svjesno pokušava izvršiti zamjena teza, u kojoj se ja kao oštećeni nastojim predstaviti kao izvršilac krivičnog djela, a lice koje je protivpravno postupalo, odnosno ukralo telefon, kao žrtva.

U martu 2025. godine, sa nepoznatog broja primio sam uznemirujuće poruke sa pomenutim audio snimkom sa mojim glasom, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da odustanem od kandidature za sudiju Ustavnog suda što sam shvatio kao poruku da će taj audio snimak biti objavljen ukoliko ne poslušam „instrukcije“. Smatram da je M. P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili putem lica kojima je omogućila korišćenje sadržaja iz njenog telefona, pokušala da izvrši nedozvoljen uticaj na postupak izbora sudije Ustavnog suda. Tim povodom sam Upravi policije podnio prijavu protiv M. P. i NN lica zbog pokušaja ucjene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M. P. saslušana.

Čak i nakon svega prethodno navedenog, M. P. me je telefonski kontaktirala navodeći da treba “nešto da joj završim” odnosno da se “iskupim” zbog audio snimka koji je nastao isključivo kao posljedica krađe mog telefona od strane M. P. Moj duboki lični osjećaj je bio da se ova vrsta poziva isključivo mogla odnositi na pokušaj dotične osobe da moj uticaj stavi u funkciju njenog predlaganja za poziciju Ombudsmana i novi pokušaj ucjene. Odbio sam poziv na sastanak. Dokaze o prednjem sam dostavio policiji.

Krajem decembra 2025. godine M. P. podnosi prijavu protiv mene, dostavljajući isti audio snimak i stvarajući lažan utisak da je riječ o skorašnjem događaju, prećutkujući činjenicu da se događaj desio prije više od godinu i da je povodom istog audio snimka već bila saslušana zbog pokušaja ucjene. Naglašavam još jednom činjenicu da se sadržaj u javnost plasira sa značajnom vremenskom distancom i u tačno određenom društveno-političkom trenutku - izbor sudije Ustavnog suda i izbor Obudsmana, što dodatno potvrđuje da se ne radi o zaštiti bilo čijeg prava, već isključivo o pokušaju diskreditacije mene lično.

U januaru 2026. godine dostavio sam Upravi policije dodatne materijalne dokaze, zatim podnio prijavu protiv M. P. zbog lažnog prijavljivanja u vezi sa distribucijom spornih fotografija i video snimaka na društvenim mrežama i insistirao na poligrafskom testiranju.

Javno i nedvosmisleno saopštavam da sam spreman da se odmah podvrgnem ovim i bilo kojim drugim vrstama provjere i utvrđivanja činjenica i pozivam nadležne organe da ih bez odlaganja sprovedu, uz poziv da se istim testiranjima podvrgnu sva lica koja se u ovom slučaju dovode u vezu.

Radi zaštite ličnog integriteta i bezbjednosti svoje porodice, podnijeću prijave i pokrenuti postupke protiv svih lica koja su me putem društvenih mreža lažno optužila, uputila prijetnje, uvrede i pozive na linč, uključujući i protiv poslanika u Skupštini Crne Gore koji me je javno označio kao „nasilnika“, te slijede odgovarajući sudski postupci za naknadu štete.

Istina u ovom slučaju neće se utvrđivati na društvenim mrežama ili u medijima, već isključivo pred nadležnim institucijama. Na takav ishod sam spreman i na njemu insistiram", ističe Vukšić u saopštenju za medije.