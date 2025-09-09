"Nisam organizovao ni formirao kriminalnu grupu. Nisam koristio SKY aplikaciju. Ovo je sve igranka pojedinaca iz sadašnje vlasti, SPO i policije, onih koju su se dočepali fotelja."

Pred podgoričkim Višim sudom danas je počelo suđenje u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe.

Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Svi optuženi su negirali krivicu i negirali izvršenje krivičnog djela.

"Nisam organizovao ni formirao kriminalnu grupu. Nisam koristio SKY aplikaciju. Ovo je sve igranka pojedinaca iz sadašnje vlasti, SPO i policije, onih koju su se dočepali fotelja. Sve je ovo izmišljeno i napravljeno je tako da bude medijski pritisak i da se pravi pritisak. Ovo je samo još jedna politička igra. Svjedoke su izmislili i doveli. Samo im je bio fokus da mene optuže, da izvrše pritisak na mene" kazao je danas pred sudom optuženi Strahinja Koprivica.

Optuženi Nikola Vukotić je pred sudom kazao da može da ide na poligraf za sve što kaže.

"Što se tiče droge, ni jedan cent u tome nisam učestvovao. Što se tiče moga pritvora ja smatram da me drže kao taoca da bi Strahinji ovo napravili. U tužilaštvu su rekli da kažem za Strahinju nešto i da ću ići kući. A šta da kažem, nemam šta, da lažem?" naglasio je on.

Dodao je da ne poznaje Igora Krstovića.

"Nudili su mi u " Limenku" (SPO) slobodu, samo da im kažem nešto za Strahinju. Tražili su da kažem šta mi oni kažu. Isto to su tražili od mene i za Igora Krstovića" naveo je Vukotić.

Optuženi Igor Krstović je kazao da ne poznaje optužene.

"Ove ljude ne poznajem. Strahinju znam iz novina a ove druge ni iz novina. Nisam koristio SKY aplikaciju. Nema snage da pričam, baš sam bolestan i imam zdravstvene probleme. Nemam snage ni da stojim. Nemam nikakvo ljudsko pravo da se liječim. Mediji samo trpaju" naglasio je Krstović.

Advokat Danilo Mićović je potvrdio da je Krstoviću zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo. Mićović je istakao da se u drugom postupku bilo pozlilo Krstoviću i da je bio zdravstveno ugrožen.

Optuženi Marinko Koprivica je kazao da ne pripada nikakvoj kriminalnoj organizaciji i da nije koristio SKY i da nije učestvovao u švercu.

Optuženi Blažo Đurković pred sudom je danas kazao da ne priznaje krivicu.

On je uputio izvinjenje svim optuženima zbog toga što se danas nalaze u ovoj situaciji. Kako je rekao, službenici policije (SPO) su na njega vršili pritisak tokom hapšenja tako što su mu na neprimjeran način pominjali porodicu - ženu i ćerku. (Portal Dan iz etičkih razloga neće navoditi taj dio iskaza optuženog)

"Govorili su mi da zavisi od mene hoću li biti na slobodi" dodao je on.

Naveo je i da kada je bio u SDT na saslušanje je potvrđivao šta su ga pitali i da kada je potpisao izjavu su mu rekli "srećna sloboda".

"Došli smo u kancelariju kod nekog čovjeka u Limenku. Jedan sjedi čovjek me pitao hoću li da idem kući da čuvam čerku ili ću da čuvam milione Koprivica" kazao je Đurković.

Advokat Matija Bulatović je zatražio da sud izjavu Đurkovića izuzme iz spisa kao nevaljan dokaz. Sa njim su bile saglasne i druge kolege. Bulatović je istakao da je ovaj iskaz rezultat iznude i pritiska koji su Đurkoviću službenici policije pravili tako što su mu na neprimjeren način pominjali porodicu.

Da su tačni navodi da je izjava optuženog Đurkovića uzeta na način na koji je navedeno, advokat Bulatović je kazao da je dokaz i to što se taj optuženi brani sa slobode a da se drugi optuženi u ovom postupku, kojeg terete za isto krivično djelo, nalazi u pritvoru.

Sud će ovom predlogu odlučiti naknadno.

Sud je naveo da je tužilaštvo u ovom postupku dostavilo naknadno nove dokaze iz Hrvatske.