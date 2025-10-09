"Navodi ove optužnice nisu podržani niti jednim dokazom. U znatnoj mjeri su u suprotnosti sa dokazima koji su skoro tri godine bili nedostupni meni i mojoj odbrani“, rekao je on u odbrani.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nekadašnji specijalni tužilac optuženi Saša Čađenović danas je, iznoseći odbranu pred Višim sudom u Podgorici, negirao i demantovao navode optužnice i detaljno naveo koje je sve članove kavačkog klana procesuirao i to za najteža krivična djela.

"Navodi ove optužnice nisu podržani niti jednim dokazom. U znatnoj mjeri su u suprotnosti sa dokazima koji su skoro tri godine bili nedostupni meni i mojoj odbrani“, rekao je on u odbrani.

Takođe je naveo broj predmeta i optužnice i istakao da se protiv tih lica i danas pred sudom vode postupci na osnovu istraga i optužnica koje je on radio. Istakao je da se među njima nalazi i Duško Roganović. Naveo je da to potvrđuje da su navodi iz optužnice protiv njega suprotni dokazima, jer je on procesuirao lica iz događaja za koje SDT navodi da nije.

Bivši tužilac Čađenović je rekao da kreator optužnice krije dokaze, među kojima je i to da izjava svjedoka saradnika Milana Kankaraša još ranije odbačena od strane suda kao dokaz. Dodao je da nisu prikazane Skaj poruke u kojima pripadnici "kavačkog klana" Čađenovića doživljavaju kao prijetnju i žele da mu naude, da ga "osakate".

Davanjem odbrane Saše Čađenovića, danas je pred specijalnim vijećem sudije Veljka Radovanovića, nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, pišu Vijesti.

Okrivljeni Čađenović je kazao da mu je na sastanku u Holandiji od Europola saopšteno da su uradili provjere i utvrdili da on nema veze ni sa pojedincima iz kriminalnih grupa, kao ni sa klanovima. Naveo je da je tada od strane Europola saopšteno da žele samo njemu da nastave da daju informacije i podatke. On je kazao da im je tada rekao da on o tome ne odlučuje jer to nije u njegovoj nadležnosti, a da je zatim Glavni specijalni tužilac dao saglasnist da on dobija Skaj materijal kako je i tražio Europol.

Dodao je da je jedan broj dokaza namjerno skrivan od suda i to u fazi potvrđivanja optužnice ali i kasnije.

"Nikad nisam davao naloge Petru Lazoviću i Lazović nije prisustvovao sastancima koji se odnose na rad Specijalnog istražnog tima. Netačni i neistiniti su navodi optužbe koje se odnose na to da sam štitio Duška Roganovića“, izjavio je Čađenović.

On je naveo da je Roganović procesuiran u više postupaka koje je on vodio i to za najteža krivična djela, kao i mnogobrojni članovi kavačkog klana i to kada je bilo dovoljno dokaza za osnivanu sumnju.

"Predmetnim rešenje o izuzimanju izjave je postalo pravosnažno devetog marta 2023, a optužnica protiv mene je podignuta osmog juna 2023. Ovog rešenja u optužnici protiv mene nema kao dokaza. Upravo iz tog razloga sam rekao da kreator optužnice krije dokaze“, smatra Čađenović, prenose Vijesti.

Dodao je da mu je od strane "kreatora optužnice" više puta povrijeđeno pravo na odbranu, te da je "kreator optužnice" pomiješao "škaljarce" i "kavčane".

Čađenović je danas u odbrani naveo da upravo iz Skaj komunikacija koje su objavljene u medijima, ali da se nijesu našle u optužnici, proizilazi kako su ga Radoje Zvicer, Duško Roganović i ostali članovi kriminalne organizacije doživljavali.

"Parafraziraću njihove komunikacije. On je lud,kreten kad se nekom nakači. Postoje poruke gdje saopštavaju da im namještam krivična djela, optužnice i da na mene niko ne može uticati. U komunikacijama govore da će me zapaliti, osakatiti, napraviti invalidom. Ja sam za ove poruke saznao iz medija, nema ih u predmetu pune tri godine", naveo je Čađenović.

Dodao je da je upravo on podigao optužnicu protiv Roganovića, Zvicera, Slobodana Kašćelana, Milana Vujotića i svih onih za koje "kreatori optužnice" tvrde da ih je štitio.