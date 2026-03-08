Đ.V. je tokom boravka u službenim prostorijama naveo da ima bol u leđima, te su preduzete dalje odgovarajuće aktivnosti u skladu sa CPT preporukama i standardima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije saopštila je da je policija omogućila pružanje medicinske pomoći Đ.V. (47), koji je uhapšen 5. marta na Cetinju, zbog sumnje da je vozio pod dejstvom alkohola, te pružao otpor i prijetio policijskim službenicima tokom hapšenja.

Policijski službenici su, kako ističu, tom prilikom zadobili lakše tjelesne povrede.

" Nakon što je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, kvalifikovao je krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, te je ovo lice, osim zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohoola procesuirano i zbog navedenog krivičnog djela " podsjećaju iz UP.

Đ.V. je tokom boravka u službenim prostorijama naveo da ima bol u leđima, te su preduzete dalje odgovarajuće aktivnosti u skladu sa CPT preporukama i standardima. Policija je omogućila pružanje adekvatne medicinske pomoći, ljekar ga je pregledao i sačinjen je izvještaj istog dana.