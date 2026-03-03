Let će, kako navode, biti realizovan iz Šarm el Šeika, Egipta, sa planiranim polaskom u 16.30 časova po lokalnom vremenu.
Povodom pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu Bliskog istoka, Ministarstvo vanjskih poslova obavještava javnost da će danas, 3. marta, biti organizovan evakuacioni let kompanije Air Montenegro za crnogorske državljane koji žele da se vrate u Crnu Goru, a koji su se zatekli na ugroženom području.
Let će, kako navode, biti realizovan iz Šarm el Šeika, Egipta, sa planiranim polaskom u 16.30 časova po lokalnom vremenu.
“Kako bi se omogućio bezbjedan i organizovan povratak crnogorskih državljana, potrebno je da zainteresovani građani što prije stupe u kontakt sa najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvom ili nadležnim kontaktima i dostave neophodne podatke za evidenciju putnika”, ističe MVP.
Građani se mogu obratiti na sljedeće kontakte:
Počasni konzul Crne Gore u Izraelu
Tel: +972 3 566 0667
Email: [email protected]
Ambasada Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Tel: +971 56 277 0174
+971 50 825 7561
Email: [email protected]
Ambasada Crne Gore u Republici Turskoj
Tel: +90 312 436 46 98
+90 546 523 02 36
Email: [email protected]
Generalni konzulat Crne Gore u Istanbulu, Republika Turska
Tel: +90 (212) 278 00 07
+90 552 645 24 39
+90 505 925 56 89
Email: [email protected]
Kancelarija Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu
Tel: +994 12 497 89 93
+994 51 621 97 91
Email: [email protected]
Počasni konzul Crne Gore u Jordanu
Tel: +962 6 5000590
+962 795550200
Email: [email protected]
Počasni konzul Crne Gore u Libanu
Tel: +961 9 222 314
+961 9 222 315
Email: [email protected]
Građani se takođe mogu obratiti i dežurnim kontaktima u Ministarstvu vanjskih poslova:
Tel: +382 67 159 000
+382 67 171 777
Email: [email protected]
“Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, broj i validnost pasoša, trenutnu lokaciju, kontakt telefon ili e-mail, kao i informacije o članovima porodice koji putuju zajedno sa vama”, objašnjavaju iz MVP.
Vrijeme polaska, detalji o okupljanju i ostale relevantne informacije biće dostavljene direktno prijavljenim putnicima putem diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da pažljivo prati razvoj bezbjednosne situacije i apeluje na sve crnogorske državljane koji se nalaze na pogođenom području, a još uvijek se nijesu javili nadležnim institucijama, da to učine u najkraćem mogućem roku kako bi se omogućilo pravovremeno planiranje i organizacija kapaciteta evakuacionog leta.