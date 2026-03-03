Let će, kako navode, biti realizovan iz Šarm el Šeika, Egipta, sa planiranim polaskom u 16.30 časova po lokalnom vremenu.

Povodom pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu Bliskog istoka, Ministarstvo vanjskih poslova obavještava javnost da će danas, 3. marta, biti organizovan evakuacioni let kompanije Air Montenegro za crnogorske državljane koji žele da se vrate u Crnu Goru, a koji su se zatekli na ugroženom području.

“Kako bi se omogućio bezbjedan i organizovan povratak crnogorskih državljana, potrebno je da zainteresovani građani što prije stupe u kontakt sa najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvom ili nadležnim kontaktima i dostave neophodne podatke za evidenciju putnika”, ističe MVP.

Građani se mogu obratiti na sljedeće kontakte:

Počasni konzul Crne Gore u Izraelu

Tel: +972 3 566 0667

Email: [email protected]

Ambasada Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Tel: +971 56 277 0174

+971 50 825 7561

Email: [email protected]

Ambasada Crne Gore u Republici Turskoj

Tel: +90 312 436 46 98

+90 546 523 02 36

Email: [email protected]

Generalni konzulat Crne Gore u Istanbulu, Republika Turska

Tel: +90 (212) 278 00 07

+90 552 645 24 39

+90 505 925 56 89

Email: [email protected]

Kancelarija Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu

Tel: +994 12 497 89 93

+994 51 621 97 91

Email: [email protected]

Počasni konzul Crne Gore u Jordanu

Tel: +962 6 5000590

+962 795550200

Email: [email protected]

Počasni konzul Crne Gore u Libanu

Tel: +961 9 222 314

+961 9 222 315

Email: [email protected]

Građani se takođe mogu obratiti i dežurnim kontaktima u Ministarstvu vanjskih poslova:

Tel: +382 67 159 000

+382 67 171 777

Email: [email protected]

“Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, broj i validnost pasoša, trenutnu lokaciju, kontakt telefon ili e-mail, kao i informacije o članovima porodice koji putuju zajedno sa vama”, objašnjavaju iz MVP.

Vrijeme polaska, detalji o okupljanju i ostale relevantne informacije biće dostavljene direktno prijavljenim putnicima putem diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja da pažljivo prati razvoj bezbjednosne situacije i apeluje na sve crnogorske državljane koji se nalaze na pogođenom području, a još uvijek se nijesu javili nadležnim institucijama, da to učine u najkraćem mogućem roku kako bi se omogućilo pravovremeno planiranje i organizacija kapaciteta evakuacionog leta.