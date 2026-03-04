Za danas je planiran drugi evakuacioni let, na relaciji Dubai - Tivat, sa polaskom u 11 časova po lokalnom vremenu.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, let realizuje kompanija Flydubai, a planiran je povratak preko 130 crnogorskih državljana koji su zatražili pomoć i evakuaciju.

"Kako bi se omogućio bezbjedan i organizovan povratak iz UAE, neophodno je da svi zainteresovani građani što prije stupe u kontakt sa najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvom ili nadležnim kontaktima Ministarstva i dostave potrebne podatke radi evidencije", saopšteno je.

Dodatno, obavjestili su da se crnogorskim državljanima koji se trenutno nalaze u područjima gdje se i dalje realizuju komercijalni letovi ili postoji mogućnost bezbjednog napuštanja zemlje, savjetuje da, u što kraćem roku samostalno organizuju svoj povratak.

"Prema raspoloživim informacijama, u ovoj fazi takve opcije su dostupne iz Izraela, Libana, Jordana i Saudijske Arabije. Ministarstvo vanjskih poslova ostaje u stalnoj komunikaciji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima i nadležnim institucijama partnerskih država i nastaviće da pravovremeno informiše javnost o svim daljim koracima", saopšteno je.

✈️ Drugi evakuacioni let za crnogorske državljane



Ministarstvo vanjskih poslova organizuje evakuacioni let iz Dubaija ka Tivtu , planiran 4. marta u 11.00 h po lokalnom vremenu.



Let realizuje kompanija Fly Dubai, a njime će se u vratiti oko 160 naših državljana koji su… — MFA Montenegro (@MFA_MNE)March 3, 2026

Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je crnogorske državljane na maksimalan oprez, smireno i odgovorno postupanje, kao i striktno poštovanje uputstava nadležnih organa država u kojima borave.

Državljanima Crne Gore koji se nalaze u pogođenim područjima savjetuje se boravak u sigurnim i zatvorenim prostorima, ograničeno kretanje, izbjegavanje javnih okupljanja i rizičnih lokacija, kao i redovno praćenje zvaničnih informacija.

"U slučaju privremenog prekida komunikacija, potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave veze. Ministarstvo kontinuirano prati razvoj situacije i preduzima aktivnosti u cilju zaštite i podrške crnogorskim državljanima", saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Kontakt telefoni

Ambasada Crne Gore u UAE – Abu Dabi +971 56 277 0174 i +971 50 825 7561

Dežurni kontakt brojevi u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore (24/7): +382 67 159 000 i +382 67 171 777.