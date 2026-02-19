Saobraćaj na toj dionici je u potpunosti obustavljen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u 20.10 časova na putu Podgorica – Cetinje, u mjestu Kokoti poginuo je Lj.P. (50) iz Podgorice. Kako su CdM-u kazali iz policije u udesu su učestvovala dva vozila, od kojih se jedno od siline udara prevrnulo.

Zbog nezgode, saobraćaj na toj dionici je u potpunosti obustavljen. Na mjestu događaja formirane su duge kolone vozila iz oba pravca, dok su policija i ekipe hitne pomoći na licu mjesta.

Vozači se savjetuju na oprez i strpljenje, a alternativni pravci zaobilaska još nijesu zvanično saopšteni.