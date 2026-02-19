,,Beranska policija je pretresom kuće G.Ć. u mjestu Gornje Luge u Andrijevici pronašla i oduzela ručnu bombu M57 kao i 37 komada municije", saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Protiv njega je podnijeta krivična prijava.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever', Odjeljenja bezbjednosti Berane su, shodno planskim aktivnostima sprovodili pojačane mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja nasilja i držanja oružja u ilegalnom posjedu, te izvršili pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje u mjestu Gornje Luge u Andrijevici koristi G.Ć. iz toga grada. Ovom prilikom policija je pronašla i oduzela 37 komada municije kao i ručnu bombu M57", navodi se u saopštenju UP.

Iz policije su dodali da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji se izjasnio da se oduzeti predmeti upute na odgovarajuća vještačenja u Forenzički centar UP, te da se nakon toga protiv G.Ć. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever' nastavljaju sa intenzivnim kontrolama i operativnim aktivnostima u cilju otkrivanja i suzbijanja držanja oružja u ilegalnom posjedu, te procesuiranja odgovornih lica. Bezbjednost građana ostaje prioritet, a odlučna borba protiv svih vidova nezakonitog posjedovanja oružja biće sprovođena bez izuzetaka", zaključuje se u saopštenju UP.