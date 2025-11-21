„Očekujemo brzu reakciju nadležnih organa kako bi bila zaštićena bezbjednost građana“, poručili su mještani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U opštini Tuzi prošle sedmice pronađene su eksplozivne naprave u blizini Željezničke stanice, u blizini objekata u kojima se nalaze Carina, policija, Frontex, kao i zgrada u kojoj žive četiri porodice, potvrđeno je CdM-u iz policije.

U blizini rijeke Cijevne pronađene su dvije ručne bombe.

„Preduzimamo mjere i radnje na ovom slučaju“, kazali su kratko iz policije.

Kako je rečeno CdM-u Direktorat za vanredne situacije preuzeo je bombe.

RTV Podgorica piše da su stanovnici obližnjih objekata saopštili da su dali izjave policiji i da su informisali službenike da su djeca slučajno pronašla eksploziv u neposrednoj blizini, piše CdM.

„Očekujemo brzu reakciju nadležnih organa kako bi bila zaštićena bezbjednost građana“, poručili su mještani.