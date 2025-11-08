Niška policija uhapsila je dvojicu muškaraca zbog bacanja ručne bombe u dvorište porodične kuće, dok je u odvojenoj akciji pronašla drogu i oružje na više lokacija u gradu.

Pripadnici policije u Nišu, intenzivnim operativnim radom, identifikovali su i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili danas D. M. (40) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Bacio bombu

Kako se navodi u saopštenju, uhapšen je i M. S. (23) iz Niša, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju. Takođe, dodaje se da se D. M. sumnjiči da je 24. oktobra aktivirao i bacio u dvorište jedne porodične kuće u Nišu ručnu bombu, za koju se pretpostavlja da ju je prethodno dobio od M. S., a potom pobjegao.

Iz MUP-a su istakli da prilikom detoniranja bombe nije bilo povrijeđenih osoba. U cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela i identifikovanja lica koja se dovode u vezu sa osumnjičenima, policija je izvršila pretrese na više lokacija u Nišu. Pretresom stana koji osumnjičeni M. S. koristi, pronađena je još jedna ručna bomba, pa je protiv njega podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pronađena i droga

U okviru iste akcije, policija je pretresom stana koji koristi M. C. (32) iz Niša, pronašla šest paketića sa oko 62 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, 10 paketića sa oko 12 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagicu za precizno mjerenje. Protiv njega će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, biti podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenima D. M. i M. S. određeno je zadržavanje do 48 časova, i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu. Nakon saslušanja, po prijedlogu javnog tužioca, sudija im je odredio pritvor do 30 dana.