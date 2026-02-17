Pretresom više objekata u njegovom vlasništvu u Nikšiću i Šavniku, pronađeni su i oduzeti puškomitraljez, pištolj i dvije puške. O tome će se, navode, državni tužilac izjasniti nakon vještačenja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije saopšteno je da je šavnička policija u saradnji sa Odjeljenjem bezbjednosti Nikšić uhapsila V.Ž. (69), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

Pretresom više objekata u njegovom vlasništvu u Nikšiću i Šavniku, pronađeni su i oduzeti puškomitraljez, pištolj i dvije puške. O tome će se, navode, državni tužilac izjasniti nakon vještačenja.

“Postupajući po prijavi iz oblasti nasilja u porodici, policija je, po naredbi suda, izvršila pretres stambenih objekata u vlasništvu V.Ž. (69) na teritoriji Nikšića i Šavnika. Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti: puškomitraljez, dvije lovačke puške marke „Zastava“ i „Bajkal“, pištolj marke „Zastava M70“, kao i 23 komada municije za lovačku pušku”, preciziraju iz UP.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima naložio je da se V.Ž. uhapsi, zbog sumnje da da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, dok će se o oduzetom oružju, dodatno izjasniti nakon vještačenja.

Kako navode, ovo je epilog preventivnih mjera policije u cilju sprečavanja nasilja izazvanog upotrebom vatrenog oružja.

“Uprava policije apeluje na građane da pravovremeno prijave svaki oblik nasilja, antisocijalnog ili devijantnog ponašanja, kako bi se zajednički spriječili događaji koji bi mogli ugroziti sigurnost građana i prouzrokovati teške posljedice po njihovu bezbjednost”, poručili su.