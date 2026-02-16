U Budvi je, kako je Vijestima potvrđeno, uhapšen poznati graditelj Duško Krcun Radunović, vlasnik firme "Stan projekt".
SDT je jutros saopštio da službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu tog tužilaštva, sprovode akciju u Budvi i Podgorici. Objasnili su da je u toku sprovođenje hitnih dokaznih radnji i lišenja slobode.
"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", saopšteno je iz tužilaštva na čijem čelu je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.