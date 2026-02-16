U Budvi je, kako je Vijestima potvrđeno, uhapšen poznati graditelj Duško Krcun Radunović, vlasnik firme "Stan projekt".

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

SDT je jutros saopštio da službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu tog tužilaštva, sprovode akciju u Budvi i Podgorici. Objasnili su da je u toku sprovođenje hitnih dokaznih radnji i lišenja slobode.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", saopšteno je iz tužilaštva na čijem čelu je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.