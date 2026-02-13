Na licu mjesta bili su pripadnici nikšićke policije, ekipa Hitne pomoći i Vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić.
U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Nikšić – Vilusi, u mjestu Brankov do, poginuo je D.K. (47), a dvije osobe su povrijeđene, saopšteno je CdM-u iz policije.
Do udesa je došlo kada su se iz za sada nepoznatih razloga sudarila dva vozila. U saobraćajnoj nesreći povrijeđena su dvojica vozača.
Na licu mjesta bili su pripadnici nikšićke policije, ekipa Hitne pomoći i Vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić.
Istraga je u toku.