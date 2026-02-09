Nakon prekida, saobraćaj je uspostavljen u 13 sati i 25 minuta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na auto-putu Podgorica – Kolašin u tunelu Mrke došlo je do saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Uprave policije.

