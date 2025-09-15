Devetogodišnji dječak zadobio je teške povrede lica nakon što su ga u rimskom parku napala trojica vršnjaka, mlađa od 14 godina, zbog čega ne mogu krivično da odgovaraju, ali istraga ide prema njihovim roditeljima.

Izvor: Profimedia

Neimenovani devetogodišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju nakon što su ga trojica drugih dječaka, starosti sedam, devet i 11 godina, pretukla štapovima u parku u Rimu.

Napad se dogodio u naselju Manjoli, na periferiji Rima, dok je žrtva u parku proslavljala rođendan sa roditeljima i prijateljima igrajući fudbal, prenosi Korijere di Roma.

Dječak je nakon napada prebačen u obližnju bolnicu sa prelomima lica i operisan je, a napadači, čije porodice nisu italijanskog porijekla, ubrzo su identifikovani.

Napadači ne mogu da snose krivičnu odgovornost po italijanskom zakonu jer imaju manje od 14 godina, ali podnijeti su izvještaji kako bi se utvrdila moguća krivica njihovih roditelja, za koje nije poznato da li su takođe bili prisutni u parku.