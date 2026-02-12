Svjedok Marko Ljubiša zvani Kan, nije se danas pojavio u sudnici Višeg sudu u Podgorici u nastavku suđenja optuženima koja je planirala njegovu likvidaciju u januaru 2022. godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Predsjednica specijalnog vijeća sudija Nada Rabrenović naredila je da se na narednom ročišu glavnog pretresa, prinudno dovede, kako bi dao iskaz kao svedok oštećeni, prenose Vijesti.



Sudija je rekla da je od policije devetog februara dobila dopis u kojem se navodi da Ljubiša nije nađen na adresi stanovanja. Dodala je da on policiji u telefonskom razgovoru petog februara potvrdio da je dobio poziv za suđenje zakazano za 12. februar.

Svjedok Nenad Abramović, prijatelj Marka Ljubiše i Gorana Slovinića, izjavio je danas da se zbog proteka vremena, ne sjeća gotovo ničega u vezi sa kritičnim događajima, prenose Vijesti.

"Događaj je bio u januaru 2021. godine i zaista se ne mogu sjetiti detalja", saopštio je Abramović.

Sudija je pročitala njegov raniji iskaz u SDT-u, kada je Abramović izjavio da je kritičnog dana primijetio gojaznog muškarca koji je stajao u blizini lokala "Kadmo" u Budvi i koji je vidno nervozno "grickao nokte".

"Bio mi je sumnjiv, pa sam to prenio Sloviniću, koji je potom otišao da porazgovara sa njm", ispričao je Abramoviću.

Danas je Abramović rekao da ne poznaje nikoga od okrivljenih u ovom postupku, te da nikada nije primijetio da su on, Ljubiša ili Slovinić bili pod prismotrom ili praćeni od strane pripadnika kriminalnih klanova.

Optužnica je podignuta protiv Radoja P. Zvicera iz Kotora i Nikole V. Vušovića zvani Džoni sa Vračara, iz Beograda, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, te članova kriminalne organizacije Maria M. Miloševića iz Podgorice, Radovana L. Mujovića iz Nikšića, Ivana Z. Biletića iz Berana, Aleksandra B. Ćetkovića, stalno nastanjen u Budvi, Davora S. Kordića sa prebvalištem u Budvi, Damira S. Mandića iz Podgorice i Branka R.Simića iz Užica, koji se nalazi u bjekstvu.

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2020. godine, Radoje Zvicer i Nikola Vušović, organizovali kriminalnu organizaciju, koja je planirala da ubije Ljubiše Marka zvanog Kan u januaru 2021. godne, prenose Vijesti.

Okrivljeni Biletić je imao zaduženje da optuženi Strahinja Savić i Lazar Ilić, pripadnici kriminalne organizacije, uđu iz Srbije na teritoriju Crne Gore van graničnih prelaza uz izbjegavanje granične kontrole i njihovo smještanje na sigurne lokacije, kako bi ostvarili svoje zadatke na teritoriji Budve, koji su im određeni od organizatora kriminalne organizacije.

Za planiranje ubistva Kana, SDT je ranije optužilo Lazara Ilića, Strahinju Savića, Grgu Milićevića, Miloša Klečka i Nikolu Milekovića. Oni su presudom Višeg suda osuđeni na ukupno 20 godina zatvora. Predmet se po žalbi odbrane nalazi u Apelacionom sudu.