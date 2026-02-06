Sudija Višeg suda u Podgorici Zoran Radović zakazao je iznošenje završnih riječi za 17. mart.

​Suđenje Stefanu Đukiću, Emilu Tuzoviću i ostalim članovima njihove kriminalne organizacije, koji se terete za planiranje likvidacija tužilaca i policijskih službenika, privedeno je kraju, prenosi Dan.

​Prethodno je odbrani uručio izmijenjeni činjenični opis optužnice, koji je dostavio specijalni tužilac Miroslav Turković. Takođe, advokatu Gorana Milašinovića dostavljen je dopis pravosudnih organa Francuske, o kojem će se odbrana izjasniti na narednom ročištu.​

​Tokom postupka, ključna tačka sporenja ostala je zakonitost dokaza pribavljenih putem SKY ECC aplikacije. Advokat Nikola Tomković tvrdi da se ovi podaci ne mogu koristiti kao dokaz jer su pribavljeni suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku. ​Odbrana tvrdi da su podaci prikupljeni "hakovanjem".Pored Đukića, Tuzovića i Milašinovića, optužnicom su obuhvaćeni ​Zoran Perović, Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović i Bojan G. Lopičić. Prema policijskim evidencijama, oni se dovode u vezu sa "barskim klanom", ogrankom kriminalne strukture koju navodno predvodi Luka Bojović, piše Dan.