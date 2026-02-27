Naime, kako su kazali, 24. februara oko 22.40 časova dežurnoj službi OB Nikšić prijavljeno je da je na Trgu slobode u Nikšiću došlo do svađe i tuče više osoba, nakon čega se više njih javilo na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nikšićanin A.B. (25) osumnjičen je da je 24. februara nožem ranio dvije osobe i pobjegao, saopšteno je iz Uprave policije.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetlili su krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, koje je prethodno bilo registrovano po nepoznatom počiniocu, te su u koordinaciji sa postupajućim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu protiv osumnjičene osobe”, navode u saopštenju.

Naime, kako su kazali, 24. februara oko 22.40 časova dežurnoj službi OB Nikšić prijavljeno je da je na Trgu slobode u Nikšiću došlo do svađe i tuče više osoba, nakon čega se više njih javilo na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću.

“Odmah po prijemu obavještenja, policijski službenici su upućeni u Medicinski centar, gdje su zatekli dvije osobe – jednu sa dvije ubodne rane u predjelu leđa i drugo sa ubodnom ranom u predjelu ruke, nanesenom oštrim predmetom. Nakon pružene medicinske pomoći, kod obje osobe su konstatovane teške tjelesne povrede i zadržani su na dalje liječenje”, istakli su.

Kako su dodali, povrijeđene osobe su nakon ukazane pomoći i opservacije puštene na dalje kućno liječenje.

“Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su obezbijedili dokaze i utvrdili da je A.B. (25) iz Nikšića, kako se sumnja, upotrebom noža, nakon svađe i tuče sa dvije osobe, njima nanio teške tjelesne povrede, a potom se udaljio u nepoznatom pravcu. Postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršio je pravnu kvalifikaciju događaja, izjasnivši se da je riječ o krivičnom djelu teško ubistvo u pokušaju, te naložio podnošenje krivične prijave protiv A.B.”, naglasili su.

Naveli su da se za osumnjičenim intenzivno traga u cilju njegovog hapšenja.

“Napominjemo da je A.B. povratnik u vršenju istovjetnih, kao i drugih krivičnih djela”, zaključili su.