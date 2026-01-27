Predsjednica krivičnog vijeća, sudija Katarina Padalica zakazala je za 3. mart objavljivanje prvostepene presude.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Završnim riječima državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Irene Burić i advokata Marka Radovića, danas je u Višem sudu u Podgorici okončano ponovljeno suđenje Srđanu Z. Popoviću iz Banjaluke, optuženom da je 2015. godine na šetalištu u Budvi, ispred jednog ugostiteljskog objekta, sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića, prenose Vijesti.

Predsjednica krivičnog vijeća, sudija Katarina Padalica zakazala je za 3. mart objavljivanje prvostepene presude.



Popović je ranije u odsustvu bio osuđen na 15 godina zatvora. Pravosnažnim rješenjem vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, dozvoljeno je ponavljanje krivičnog postupka optuženom Popoviću, nakon što je izručen pravosudnim organima Crne Gore.

Tužiteljka Irena Burić ocijenila je da, imajući u vidu sve izvedene dokaze, smatra da je Popović izvršio krivično djelo ubistvo. Predložila je da ga sud osudi po zakonu, navode Vijesti.

“Iz izvještaja DNK, pronađen je profil sa sjedalnog dijela puškarnice, odakle je pucano na Đuričkovića, koji se u potpunosti poklapa sa DNK profilom okrivljenog Popovića. Takođe, pronađene su tri čaure na kojima je nađen njegov biološki materijal. U moru je pronađena puška 'Heckler & Koch', i komparacijom čaura kalibra 7,62 x 50 NATO, je utvrđeno da su hici ispaljeni iz ove puške. Balističkim vještačenjem je utvrđeno da su sve tri čaure ispaljene iz jedne puške. Sa desnog otvora puškarnice pronađene su dvije barutne čestice. Iz Skaj aplikacije koje je koristio Popović, na osnovu selfi fotografija, potom obavještava o toku sudskog postupka koji je u toku u Podgorici i šalje tekst naredbe VDT-a”, kazala je tužiteljka Burić u završnoj riječi.

Zatim je citirala poruke koje je, prema stavu tužilaštva, poslao okrivljeni Popović: “Znaš li šta je tu problem, ja nijesam punio pušku”; “Interesantno je da ja tu nijesam sjedio”; “Metke nikako nisam dirao”; “Da zapalimo to đe drže te dokaze”…

Advokat Marko Radović je bio uvjerenja da je podmetnut DNK koji je pronađen na čauri, a pripada okrivljenom Popoviću.

“Ne smatram da je suština ovakva kako je predstavila uvažena tužiteljka. Odbrana smata da nema dokaza da je Srđan Popović počinio ubistvo. U tri dokumenta stoje oznake čaura, u kojima su navedeni različiti brojevi. Navode se oznake FNM 575 i FNM 5-55. Pojavila se jedna čaura sa novim oznakama. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. U fotoelaboratu nema fotografija sa čaurama, što je neko iskoristio i umetnuo jednu čauru i zamijenio. Jer da fotografije nijesu bitne, zašto bi ih slikao balističar. Ako je jedna čaura, a prije balističkog vještačenja, izvučena i umetnuta druga, kako da isključimo mogućnost da je hitac kojim je ubijen Đuričković, ispaljen iz puške koja je nađena u moru. Pogođen je jednim hicem, i kako mi da budemo sigurni da nije pogođen iz druge puške, a ne iz one koja je nađena u more. U vezi biološkog materijala, ko može da isključi mogućnost da je podmetnut na puškarnici DNK optuženog Popovića. Od Srđana Popovića uzet je DNK profil 2015. od nadležnih organa. Kasnije je dobijen podatak da nijesu uzimali DNK profil. Popović je govoro istinu, a policija namjerno prikriva tu činjenicu. Nema tragova znoja, kose, krvi… Sve sam doveo u sumnju. Vijeće ne smije da zanemari ove činjenice. Ovdje se radi o ozbiljnim zloupotrebama. Imam dilemu da li je hitac uopšte ispaljen iz puškarnice. Od početka se pravila konstrukcija da se ovaj čovjek optuži. Predlažem da ga oslobodite od optužbe”, rekao je Radović, prenose Vijesti.

Osporio je pravnu valjanost Skaj materijala. Dodao je da će prihvatanje tog dokaza za posljedicu imati "slom" crnogorskog pravosuđa.

Okrivljeni Srđan Popović je odbranu iznosio na glavnom pretresu 5. marta 2024, kada je rekao da nije kriv. Naveo je da se ne razumije u oružje i da nikad nije pucao iz oružja.

“Nemam položen ispit za upravljanje vodenim skuterom, nemam ni za autom, ne umijem ni da upravljam skuterom na vodi, a nijesam se nikad ni vozio skuterom na vodi. Nijesam poznavao oštećenog pokojnog Đuričković Gorana. Ja znam ne poznajem nikog, niti sam poznavao nekog ko je poznavao ili imao sukob sa Djuričkovićem. U odnosu na period koji je naveden u optužnici ja nisam ni bio u Crnoj Gori. Prije nego što sam izručen Crnoj Gori iz Austrije posljednji put sam u Crnoj Gori bio početkom 2015. godine, negdje oko božićnih praznika, tada sam bio u Budvi i Podgorici. Taj boravak pamtim po tome što sam sa svojim prijateljem Srdjanom Svjetlanović bio u izlasku i on je tada pucao iz pištolja i posvađao se sa policijom nakon njihovog dolaska, pa sam i ja bio u policiju, bio sam priveden”, izjavio je optuženi.

Popović je rekao da su ga tada u policiji ispitivali i da su mu uzeli DNK. “Ja sam pušten istog dana, a on je zadržan. Bris za DNK su mi uzimali iz usta".

Naveo je da je uhapšen u Austriji 2. avgusta 2017. godine.

“Od tada pa do 25. 01. 2023. godine, kada sam izručen Crnoj Gori, sam se nalazio u zatvoru u Austriji. Prije nego što sam lišen slobode godinu dana ili nešto malo više sam živio u Gracu, u Austriji, a tamo sam često i boravio, jer imam i rodbine. Nekih 20 dana do mjesec nakon hapšenja u Austriji sam saznao da postoji postupak koji se vodi protiv mene u Crnoj Gori. Moje dvije putne isprave se nalaze u zatvoru, a govorim o putnim ispravama koje su važeće od 2015", kazao je Popović.

Srđan Z. Popović iz Banjaluke osuđen je u odsustvu, u Višem sudu u Podgorici na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja. U prvostepenoj presudi se navodi da je Popović kriv što je 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub“, sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

U prvostepenoj presudi se navodi da je okrivljeni sa prostora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane „Zvono“, iz automatske puške njemačke proizvodnje „hekler & koh“, obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u oštećenog. U presudi se dalje navodi da se Đuričković u tom momentu nalazio na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub“. Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, od kojih je na mjestu nastupila smrt. Nakon toga je okrivljeni Popović pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu u pravcu Kotora. U mjestu Platamuni je između plaža Trsteno i Ploče u uvali ostavio skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu. Automatsku pušku je bacio u more, koja je pronađena moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren II.