Juče pred Višim sudom u Podgorici svjedok Srđan Svjetlanović kazao je da optuženog Srđana Popovića terete za ubistvo Gorana Đuričkovića koje on nije počinio jer, kako je istakao, Popović u vrijeme zločina nije bio u Crnoj Gori.

Pored njegovog iskaza, juče je u ponovljenom postupku svjedočio i advokat Balša Dragović.

I Svjetlanović i Dragović su pred sudom kazali da su, kada su čuli navode o optužbama koje se na teret stavljaju Popoviću, stekli utisak da nešto nije u redu i da on nikako ne odgovara profilu ličnosti osobe koja bi počinila ubistvo, piše Pobjeda.

Svjedok Svjetlanović smatra da se radi o namještaljci da se čak i on sam plašio da ne bude žrtva te namještaljke na osnovu koje je Popović optužen. Naglasio je da se u vrijeme ubistva, koje se dogodilo u Budvi, Popović nalazio u Banjaluci.

Iskazom Svjetlanovića su još jednom potvrđeni navodi odbrane u dijelu tvrdnji o izuzimanju DNK od njega i Popovića.

Svjetlanović se prisjetio početka 2015. godine kada su Popović i on došli u Crnu Goru.

"Bili smo u Podgorici u jednom lokalu. U ponoć, kad su praznici, Nova godina, Božić... to je običaj i kod vas i kod nas, da se šenluči. Ja sam za to odležao kaznu. Mene su odveli u stanicu. Srđan Popović je, koliko se sjećam, dobrovoljno na svoju inicijativu došao, nije uhapšen. Uzeli su nam DNK štapićima kao za uho. Srđan mi je rekao da su i njemu uzimali DNK. On se za to vrijeme nalazio u prostoriji do one u kojoj sam bio ja. Mene su pustili drugi dan, nakon saslušanja kod tužioca. Popović je tada odmah pušten – ispričao je svjedok Svjetlanović.

Dodao je da su se nakon ovih dešavanja našli sa advokatom Dragovićem u Podgorici, a drugi dan u Budvi gdje su mu platili advokatske usluge, prenosi Pobjeda.

"Redovno sam dolazio u Osnovni sud Podgorica povodom slučaja šenlučenja i samo jedno ročište sam propustio jer sam imao komplikovanu povredu noge i operaciju. Na jednom od ročišta, sudija Osnovnog suda u Podgorici mi je rekao da ne moram da dolazim. Nijesam ni znao da sam osuđen jer me o tome nije obavijestio pomoćnik advokata Dragovića koji je bio angažovan povodom ovog predmeta – naglasio je on.

Da je osuđen, prema njegovim riječima, saznaje otprilike dvije godine nakon ovih dešavanja (2017).

"Uhapšen sam na crnogorskoj granici, kada sam došao na ljetovanje sa porodicom. Doživjeli smo bez potrebe neprijatnost. Ja sam dolazio na suđenja... – rekao je više puta Svjetlanović navodeći da je nakon pomenutog hapšenja sproveden u UIKS na izdržavanje kazne od sedam mjeseci.

Za Srđana Popovića, koji je optužen za ubistvo Gorana Đuričkovića tvrdi da je saznao iz medija, dok se još nalazio u spuškom zatvoru.

"To kad sam čuo, ne samo ja, nego svi koji poznajemo Srđana Popovića, bili smo u šoku. To je kao naučna fantazija, kao film, da je on to uradio. Njegov profil ličnosti uopšte ne odgovara osobi koja bi počinila tako nešto. On je sportista. Ja sam znao da je on u to vrijeme bio sa mnom u Banjaluci a ne u Crnoj Gori i ne može biti na dva mjesta u isto vrijeme - saopštio je Svjetlanović.

Uvidom u medicinsku dokumentaciju, kako je kazao, utvrdio je da je u vrijeme kada je počinjeno ubistvo Đuričkovića, Popović bio u Banjaluci i svakodnevno ga obilazio nakon njegove operacije noge.

"Srđan je zidao kuću, krov. I kod nas je običaj da se pomogne. Ja nijesam mogao zbog povrede da pomognem, ali sam poveo dva druga. Ja sam se samo popeo na skelu. Udario sam povrijeđenu nogu u koju sam imao šarafe od prethodne operacije… Srđan je u tom periodu intenzivno, skoro svakodnevno, dolazio kod mene u posjetu jer mu je bilo krivo što se to desilo kod njega na kući - naglasio je svjedok Svjetlanović.

On je dalje naveo da su ga, za vrijeme služenja zatvorske kazne za šenlučenje, u UIKS-u - KP Dom, posjetili inspektori iz Budve i da su i tom prilikom od njega uzeli ponovo DNK. Kada je rekao da je ranije od njega uziman DNK oni su mu, kako je naveo, kazali da to tako mora. Dodao je da su to uradili bez prisustva njegovog advokata, kao i da su ga dugo ispitivali o Srđanu Popoviću i o okolnostima vezanim za ubistvo u Budvi, a takođe bez prisustva advokata.

"Inspektor mi je rekao da je interesantno to što su svi koje su saslušavali, za Srđana Popovića rekli isto (da je dobra osoba, sportista, da je nelogično da je on počinio ubistvo....) ali da oni u papirima imaju drugačije. Tražio sam poligraf i to je odrađeno – ispričao je on.

Svjetlanović je dodao da mu je čudno kako je policija, dvije godine nakon što su im uzimali prvi put DNK, odjednom došla do optužbi da je Popović počinio ubistvo.

Advokat Balša Dragović ponovio je ono što je Svjetlanović naveo u iskazu i dodao da mu u kritičnom periodu fizički opis i osobine Popovića nijesu odgovarale osobi koja bi počinila ubistvo.

-Popović je kao sportista zadobio povredu od koje se oporavljao i zbog čega je bio veće kilaže nego danas i djelovao nespremno da počini tako nešto, a zatim i pobjegne i slično – poručio je, između ostalog, Dragović.

Podsjećamo, Banjalučanin Srđan Popović osuđen je 2021. u prvom postupku na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja. Njemu se tada sudilo u odsustvu.

Prema navodima te presude, tokom suđenja je dokazano da je Popović 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta „The Old Fishermans Pub“, sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

Prema navodima tužilaštva, Popović je sa prostora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane „Zvono“, iz automatske puške njemačke proizvodnje „hekler & koh“, obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u Đuričkovića.