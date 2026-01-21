“Osnovano se sumnja da je M.D. primjenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio tjelesni i duševni inegritet i nanio povrede svojoj maloljetnoj djeci”, saopštilo je ODT Nikšić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, donijelo je rješenje o zadržavanju M.D. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

