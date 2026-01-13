Kako se navodi u saopštenju, utvrđeno je da je vozilom marke "VW", bez registarskih oznaka, upravljao I.Đ. (50) iz Zete

Izvor: Uprava policije/Instagram/podgoricki_vremeplov/Screenshot

Podgorička policija identifikovala je, pronašla i procesuirala vozača sa snimaka objavljenih na društvenim mrežama, koji se 11. januara 2026. godine, oko 22.40 časova, kretao Bulevarom Zetskih vladara u Podgorici suprotnim smjerom, na dijelu puta gdje su saobraćajne trake fizički odvojene, čime je ugrozio ostale učesnike u saobraćaju, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, utvrđeno je da je vozilom marke "VW", bez registarskih oznaka, upravljao I.Đ. (50) iz Zete, protiv kojeg su službenici saobraćajne policije Sudu za prekršaje u Podgorici podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 318 stav 1 tačka 3 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

,,Takođe, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, nakon prikupljenih obavještenja, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode I.Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici. On je osumnjičen da je članu porodice uputio riječi prijeteće sadržine po život i tijelo, što je kod oštećenog lica izazvalo osjećaj straha i ugroženosti. Sproveden je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.