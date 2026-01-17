Službenici Uprave policije – OB Podgorica sankcionisali su lice S.K. koje je 15. januara 2026. godine upravljalo neregistrovanim kombi vozilom i istim prepriječilo željezničku prugu u mjestu Bistrica, ugrožavajući bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Službenici Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, postupajući u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima povodom neprijavljenih okupljanja na teritoriji Glavnog grada i opštine Zeta, sankcionisali su lice S.K.

Utvrđeno je da je S.K. 15. januara 2026. godine upravljao neregistrovanim kombi vozilom u javnom saobraćaju, te da je dolaskom u mjesto Bistrica isto vozilo prepriječilo željezničku prugu, čime je onemogućeno bezbjedno i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja. Tom prilikom vozilo, kao i pripadajuće registarske oznake, oduzeti su od strane policije.

Zbog same radnje izvršenja, odnosno ostavljanja vozila kao prepreke na mjestu gdje se ugrožava bezbjednost drugih lica, državni tužilac će u posebnom postupku cijeniti postojanje elemenata krivičnog djela. Policija će preduzeti sve neophodne mjere i radnje radi potpunog utvrđivanja činjenica i okolnosti ovog događaja, a lice S.K. će, bez obzira na konačnu pravnu kvalifikaciju, biti procesuirano u skladu sa zakonom.