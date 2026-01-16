Više državno tužilaštvo u Podgorici optužilo je Arjana Rečkovića za teško ubistvo Igora Nedovića i nedozvoljeno držanje oružja, a optužnica je upućena Višem sudu na dalji postupak.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je, nakon završene istrage, optužnicu protiv Arjana Rečkovića, koji se tereti da je 16. jula prošle godine u Podgorici usmrtio Igora Nedovića.

Rečković se optužnicom tereti za krivično djelo teško ubistvo, kao i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz tužilaštva su saopštili da je optužnica upućena Višem sudu u Podgorici radi daljeg postupanja.

Prema navodima iz optužnice, okrivljeni A. R. je 16. jula 2025. godine, u Podgorici, lišio života I. N. i ugrozio život E. S., tako što je, u trenutku kada je I. N. izašao iz dvorišta svoje kuće i nalazio se u društvu E. S., prema njima ispalio više hitaca. Od zadobijenih povreda I. N. je preminuo, naveli su iz Višeg državnog tužilaštva.