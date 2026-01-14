Kako se navodi u saopštenju, tom prilikom su u mjestu Kavač izvršeni pretresi stanova i drugih objekata koje koriste više lica, uključujući i objekte koje koriste članovi jedne organizovane kriminalne grupe - I.M. i V.B.

Izvor: Twitter/ Uprava policije Crne Gore/ Screenshot

,,Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" i Posebne jedinice policije, su juče na teritoriji opštine Kotor vršili planske i ciljane represivne aktivnosti, usmjerene na srečavanje i otkrivanje krivičnih djela, podizanje nivoa bezbjednosti i suzbijanje djelovanja i kontrolu članova organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih, sa njima povezanih i bliskih lica", navodi se u saopštenju Uprave policije.

"Takođe, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su u blizini ovih objekata locirali i u službene prostorije doveli operativno interesantno lice D.K. (23) iz Tivta, koje se potraživalo na lokalnom nivou", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije su dodali da je nakon sprovedene kriminalističke obrade protiv D.K., po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je u prethodnom periodu počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

"D.K. je, kako se sumnja, prilikom kontrole, policijskom službeniku uputio riječi prijeteće sadržine po život i tijelo, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. Od njega je juče oduzeto i putničko motorno vozilo radi sprovođenja daljih provjera", zaključuje se u saopštenju UP.