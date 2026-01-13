Predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović istakla je da su ovi rezultati isključiva zasluga rada predsjednice suda i sudija, kao i svih zaposlenih

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore je tokom 2025. godine ostvario izuzetne i mjerljive rezultate u radu, potvrđujući visok nivo efikasnosti, stručnosti i odgovornosti u obavljanju sudijske funkcije, zaključeno je na prvoj sjednici sudija kojom je predsjedavala predsjednica suda Mirjana Popović, piše Dan.



U uslovima dugotrajnog i ozbiljnog kadrovskog deficita, povećanog priliva predmeta i ograničenih prostornih kapaciteta, Apelacioni sud je prema preliminarnim izvještajima godinu završio sa 99,22% riješenih predmeta u odnosu na priliv, čime se svrstava među najefikasnije sudove u Crnoj Gori, navode u saopštenju.

Dodaju da posebno ohrabruju podaci koji se odnose na rješavanje tzv. „starih predmeta".

,,Od ukupno 496 predmeta starijih od tri godine, riješeno je 455, odnosno 92%, dok je prosječno trajanje postupka pred Apelacionim sudom svega 30,44 dana, što predstavlja izuzetan rezultat i u širim regionalnim okvirima. Kvalitet odlučivanja potvrđuje i nizak procenat ukinutih odluka od 13,54%, dok su pojedine sudije ostvarile godišnju normu u rasponu od 145% do čak 327%, što jasno govori o posvećenosti, stručnosti i izuzetnom radnom angažmanu", navode u saopštenju.

Predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović istakla je da su ovi rezultati isključiva zasluga rada predsjednice suda i sudija, kao i svih zaposlenih, naglašavajući da iza navedenih statističkih pokazatelja stoje veliki profesionalni napori, timski rad i lična odricanja.

,,Rezultati koje smo ostvarili dokaz su da Apelacioni sud ima snagu, znanje i integritet da odgovori najvišim profesionalnim standardima, čak i u okolnostima koje objektivno težavaju rad- konstantnom povećanju priliva predmeta, sada već gotovo dvogodišnjem nedostatku četvrtine sudija, te upražnjenim službeničkim mjestima", poručila je predsjednica Popović, javlja Dan.

Na sjednici su usvojeni Plan rada i Godišnji raspored poslova za 2026.godinu, koji su zasnovani na postignutim rezultatima i jasno definisanim ciljevima daljeg unapređenja efikasnosti i kvaliteta rada. Posebna pažnja posvećena je racionalnom raspoređivanju poslova i maksimalnom korišćenju znanja i kapaciteta sudija i zaposlenih.

U Planu rada ovog suda za 2026.godinu, kao prioriteti su definisani:

• rješavanje svih starijih predmeta i predmeta koji traju duže od tri godine,

• održavanje visokog procenta riješenih predmeta,

• dalje jačanje uloge Odjeljenja sudske prakse u cilju ujednačavanja sudskih odluka,

• kontinuirana obuka sudija, savjetnika i službenika,

• unapređenje transparentnosti kroz redovno objavljivanje odluka i komunikaciju sa javnošću.

Plan rada Apelacionog suda Crne Gore za 2026.godinu može se pogledati na sajtu suda.

Otvorena su i pitanja od šireg javnog interesa, uključujući: moguće formiranje

Specijalnog suda s aspekta nadležnosti žalbenog suda, pitanje položaja sudija, uslova rada, zarada, konstantnog osipanja kadra idr.

Apelacioni sud Crne Gore nastavlja da potvrđuje svoju ključnu ulogu u jačanju pravne sigurnosti i vladavine prava, šaljući jasnu poruku da se izvrsni rezultati mogu ostvariti isključivo znanjem, odgovornošću i posvećenim radom, čak i u uslovima ozbiljnih sistemskih izazova, prenosi Dan.