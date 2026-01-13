Sumnja se da su preduzeće "T.S.S." iz Podgorice, osnivač M.M. (35) i izvršni direktor tog preduzeća M.M. (65), izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju

,,Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga i suzbijanje ekološkog kriminala u saradnji sa službenicima Poreske uprave, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv preduzeća "T.S.S." iz Podgorice, osnivača M.M. (35) i izvršnog direktora tog preduzeća M.M. (65), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policijski službenici su u postupku do podnošenja krivične prijave došli do sumnje da su M.M. (35) kao osnivač i M.M. (65) kao izvršni direktor, izvršili pomenuto krivično djelo na način što su, postupajući u ime i za račun pravnog lica 'T.S.S.' d.o.o. Podgorica, kontinuirano tokom 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizali novac u gotovini sa računa osumnjičenog pravnog lica, bez adekvatne poslovne dokumentacije i izdavali fakture za koje nisu predavali mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost. Na taj su način, po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica i neprijavljenog PDV-a, pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 138.448 eura, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore.

U saopštenju se dodaje da službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanje ekološkog kriminala – u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva "Evazija", nastavljaju sa pojačanim ciljanim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države.

"Kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, preduzimaju se intenzivne mjere i radnje na zaštiti ekonomskih interesa građana i očuvanja budžeta Crne Gore. Akcija 'Evazija' predstavlja odlučan sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem jačanja zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrede", zaključuju iz UP.