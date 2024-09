Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) navode da su o tome razgovarali na nekada kriptovanoj Skaj aplikaciji, što je jedan od dokaza, kako tvrde, da je taj šezdesetpetogodišnjak jedan od organizatora kriminalne organizacije koja je švercovala drogu

Izvor: Kurir/ Ustupljena fotografija

Podgoričanin Vaso Ulić objašnjavao je svojevremeno Leonu Drešaju da kilogram kokaina plaćaju 4.500, a da za istu količnu droge u Evropi ili Dubaiju dobijaju 80.000 eura.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) navode da su o tome razgovarali na nekada kriptovanoj Skaj aplikaciji, što je jedan od dokaza, kako tvrde, da je taj šezdesetpetogodišnjak jedan od organizatora kriminalne organizacije koja je švercovala drogu na međunarodnom nivou.

“Robu prima u internacionalnim vodama koju mi plaćamo 4.500 eura kg... 20% je vađenje u Aus (Australiji)... Prodaja je 80 hiljada e da dobijemo u Evropu ili Dubaju”, citiraju istražitelji poruke koje je Ulić slao Drešaju.

On potom objašnjava da može svako svoju robu da uzme za sebe kad stigne u Australiju, “ako misli da ima bolju cijenu”...

“Da uzme da proda za sebe ako mísli da ima bolju cijenu... Ovo je moj posao, ja sam ovo organizovao... Još ovo, roba se plaća kad je moji Ijudi uzmu u Brodu... Sigurno za vađenje u Aus... Ovo je kasnilo zbog korone. Nisu mogli proći Panamski kanal. Sad se otvorilo... Drug, ja sam dosta para stavio na ovaj posao”, dodaje Ulić u istoj prepisci.

On nudi Drešaju da mu napravi prostor da i on stavi do 200 kilograma, ali mu traži da i njemu pozajmi za 200 kg kokaina.

“Ako ne daj Bože nešto bude, ja tebi vraćam moj dio... Ti reskiraj u 200 kg koliko oćeš... Ovako, da se razumijemo, ako oćeš ti 200 kg... Jeste 1.8m, moje 900 tvoje 900... Imaš 3 nedjelje do mjesec dana”, dodaje Ulić.

Njih dvojica procesuirana su u policijskoj akciji “General” sredinom jula, kada je podnijeta krivična prijava protiv 19 osoba zbog šverca oko 2,5 tone kokaina.

Ulić i Radoje Zvicer navode se kao čelnici kriminalne organizacije okrivljene za transnacionalni šverc droge, među čijim pripadnicima su zatvorenici sa dugogodišnjim robijaškim stažom, poput Damira Mandića, ali i članovi ozloglašenog klana “Amerika” aktivnog od sedamdesetih godina prošlog vijeka...

U bezbjednosnim krugovima ta akcija označena je kao jedan od najvažnijih udaraca mafiji, s obzirom na imena s devetanestočlane liste osumnjičenih za transnacionalni šverc kokaina.

Neki od okrivljenih u tom predmetu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) više od dvije decenije među glavnim igračima su u kriminalnim krugovima širom svijeta - Veselin Paro Pavličić, Vukan (Vinetu) Čoković Matić, Vuk Vulević, Ivan Delić, braća Viktor i Leon Drešaj, Vjekoslav Lambulić, Zvicer...

Istražitelji navode da je Ulić o švercu droge komunicirao i 2. jula 2020. godine sa osobom koju još nisu identifikovali, a koja je na zaštićenom telefonskom programu koristila PIN 9DS7A8.

Dopisivali su se, piše, na engleskom jeziku, a iz toga “jasno proizlazi” da Ulić organizuje prenos kokaina pomorskim putem:

”Nisam siguran kada će se javiti, ali pričao sam s njima o našem poslu. Ono što su mi rekli je da imaju velike ribarske brodove i da će biti u moru 150-200 milja gdje želite čekaju vaše brodove. Takođe, žele znati da li imate dizalicu na svom brodu”, navode iz Specijalnog tužilaštva.

Sa istim sagovornikom dijeli i sljedeće poruke: “Vjerujem da imaju gumene čamce koje će ukrcati u mreže sa 4x250, potrebna im je dizalica, ali ćete sa njima ući u detalje... Druže oni spremni kada mi ti kažeš da si ti spreman”, kao i poruke: “Preuzećeš 2000 kg u Kolumbiji, u redu bacamo se na posao pa srećno svima nama”...

Potom razgovaraju o preuzimanju droge, a Ulić, kako tvrde istražitelji, pita sagovornika: “... Ti bi trebalo da znaš gdje je najbolje da se odradi izbačaj, Nse ili Brizbejn... Nsw ili Brisbejn ti mi reci, za mene Nswje bolji”...

Njihova komunikacije intenzivno teče tokom jula i avgusta, a iz nje proizlazi da pokušavaju da odrede najbolje vrijeme za prenos droge, što prolongiraju za septembra 2020. godine.

”Iz razmijenjenih poruka proizilazi da je prvobitan kriminalni plan okrivljenog Ulića Vasa bio da se izvrši prenos dvije tone opojne droge kokain, te da se očekuje ogromna zarada za sve koji učestvuju u prenosu kokaina”.