Izvor: YouTube/screenshot

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” – OB Rožaje, uhapsili su D.M. (38) iz Rožaja, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici. Nakon saslušanja u tužilaštvu, osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa, piše CdM.

“Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni D.M, 3. novembra oko 10 časova u naselju Hurije, Opština Rožaje, uputio prijeteće riječi svom bratu S.M. da će ga ubiti i da će ga zaklati”, navodi Tužilaštvo.

Postupak izviđaja je u toku.