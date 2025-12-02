Osumnjičeni je zadržan po nalogu tužioca zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da se radi o licu koje je ranije više puta osuđivano.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa K. O. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem, prenose Vijesti.

"Sumnja se da je osumnjičeni 27. novembra, u hotelskom objektu u Podgorici, prema oštećenoj N. Đ. preduzeo radnje narušavanja polnog integriteta oštećene protivno njenoj volji, te da joj je nakon toga uputio prijetnje objavljivanjem snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem", saopšteno je iz ODT Podgorica.