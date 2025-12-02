SDT izrazilo je zadovoljstvo što su bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i nekadašnja sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević oglašene krivima, ocjenjujući da time presuda potvrđuje opravdanost podignute optužnice i zakonitost izvedenih dokaza.

Ipak, specijalni tužilac Vukas Radonjić poručio je da tužilaštvo nije zadovoljno visinom izrečenih kazni, najavljujući žalbu na taj dio presude, piše CdM.

Prema prvostepenoj presudi Višeg suda u Podgorici, Medenica je osuđena na godinu i devet mjeseci zatvora, dok je Vlahović Milosavljević dobila šest mjeseci zatvora. SDT je, međutim, za Medenicu predlagao kaznu od tri godine, a za Vlahović Milosavljević godinu dana.

“Zadovoljni smo činjenicom da je sud donio osuđujuću presudu protiv obje okrivljene, što potvrđuje da smo opravdano podnijeli optužni akt i da su svi dokazi koje smo prikupili bili pravno valjani. Postupak je vođen isključivo profesionalno, bez političke ili bilo kakve druge pozadine”, kazao je Radonjić, javlja CdM.

On ističe da izrečene kazne ne odgovaraju onome što je SDT predlagao u završnoj riječi.

“Već sada mogu najaviti da ćemo uložiti žalbu na dio presude koji se odnosi na kazne. To je za sada osnovni žalbeni razlog, iako je moguće da će, nakon što detaljno proučimo presudu, biti i drugih osnova”, poručio je Radonjić.

Radonjić je naglasio da je sud utvrdio kako je sporna mjera obezbjeđenja, kojom se sprječavala prodaja imovine bliskog prijatelja Vesne Medenice, donesena nezakonito. Prema njegovim riječima, odluka je rezultat niza protivpravnih radnji, potvrđenih komunikacijama između okrivljenih, piše CdM.

“Iz komunikacija je jasno da je okrivljena Vlahović Milosavljević kontaktirala sudije Višeg suda, a da je okrivljena Medenica zvala predsjednika Privrednog suda, koji je istovremeno bio član drugostepenog vijeća. Sve to pokazuje da mjera nije bila donesena zakonito, već je dio protivpravnog postupanja koje ima obilježja zloupotrebe službenog položaja”, kazao je on.

Iako je rješenje bilo potvrđeno u drugom stepenu, Radonjić ističe da to ni za SDT ni za sud ne znači da je bilo zakonito.

Radonjić je objasnio da nije bilo dovoljno dokaza, prije svega u pogledu subjektivnog elementa, da su sudije drugostepenog vijeća krivično odgovorne, pa stoga nijesu bile obuhvaćene optužnicom.

On ocjenjuje da je osuđujuća presuda jedini logičan i zakonit ishod postupka.

“Činjenice koje je sud utvrdio i dokazi koje je tužilaštvo izvelo potvrđuju da je presuda jedina moguća, zakonita i pravno održiva. Najvažnije je da se ovom presudom još jednom pokazalo da Specijalno državno tužilaštvo radi profesionalno i nepristrasno”, zaključio je Radonjić, prenosi CdM.