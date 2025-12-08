Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28), članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe (OKG) iz Crne Gore saslušani su danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Izvor: YouTube/MUP Republike Srbije/Screenshot

Ulama i Tomašević uhapšeni su u subotu u Beogradu.

"Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nakon određenog zadržavanja u trajanju od 48 sati saslušao je osumnjičenog V.U. (31) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo Falsifikovanje isprave iz člana 355 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, kao i osumnjičenog I.T. (28) zbog krivičnog djela Falsifikovanja isprava iz člana 355 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i krivičnog djela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija člana 348 stav 1 Krivičnog zakonika. Prilikom saslušanja osumnjičeni su iznijeli odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnijet predlog za određivanje pritvora i to u odnosu na oba osumnjičena, a imajući u vidu da su oni strani državljani i da je za njima raspisana Interpolova potjernica. U toku postupka javnih tužilac će prikupiti sve potrebne dokaze u cilju utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će donijeti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaviještena", piše u saopštenju koje je objavio N1, javljaju Vijesti.

Pripadnici MUP-a, UKP, SBPOK, uhapsili su visokopozicionirane pripadnike škalјarskog klana Izvor: YouTube/MUP Republike Srbije

Ulama se u Crnoj Gori potražuje zbog krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije - za koje se protiv njega vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, kao i zbog izdržavanja kazne zatvora za krivično djelo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na koje je osuđen presudom Osnovnog suda u Baru.

Tomašević se potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih djela: ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje.