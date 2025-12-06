Njemu je sutkinja Suda za prekršaje u Budvi Katarina Vujačić Vuksanović izrekla zatvorsku kaznu od 40 dana.

Budvanska policija uhapsila je juče državljanina Bosne i Hercegovine D. P. (66) koji je gradom upravljao automobilom sa čak 4,4 promila alkohola u krvi.

To je "Vijestima" potvrdio predsjednik Suda za prekršaje u Budvi, sudija Marko Đukanović.

Državljanin BiH je juče oko 16.30 časova u ulici Bjelaštica vozio automobil „Ford Focus" pod dejstvom 4,44 promila alkohola u organizmu, što je policijska patrola koja ga je zaustavila utvrdila alkometrom. Time je učinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Njemu je izrečena i zaštitna mjera - zabrana upravljanja motornim vozilom „B" kategorije u trajanju šest mjeseci.