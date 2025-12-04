Utvrđeno je da se L.K. u Srbiji potražuje zbog krivičnih djela - nanošenje teške tjelesne povrede i ugrožavanje sigurnosti Krivičnog zakonika Srbije, nakon čega je predat na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica

Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – inspektori za strance u Stanici granične policije Podgorica, su juče preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, izvršili kontrolu i provjeru lica L.K. (45) državljanina Republike Srbije, te utvrdili da je za istim na snazi međunarodna potjernica NCB Interpola Beograd, saopštili su iz policije.

Provjerom preko NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da se L.K. u Srbiji potražuje zbog krivičnih djela - nanošenje teške tjelesne povrede i ugrožavanje sigurnosti Krivičnog zakonika Srbije, nakon čega je predat na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

Dodatne provjere imenovanog su izvršene nakon izdržane kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, u trajanju od 16 dana, na koju je osuđen rešenjem Suda za prekršaje u Budvi zbog počinjenih prekršaja iz čl. 213 st 1, tačke 1 i 10 Zakona o strancima – boravak bez važeće putne isprave i nezakonit ulazak i boravak na teritoriji Crne Gore.



L.K. će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju određivanja ekstradicionog pritvora.