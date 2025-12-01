Danas pred Apelacionim sudom javno je objavljena odluka

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Danas pred Apelacionim sudom javno je objavljena odluka, nakon zaključenog pretresa, u postupku odlučivanja o žalbama Specijalnog državnog užilaštva, optuženih Lazara Nedovića i Pera Laličića i njihovog branioca, koje su izjavljene protiv presude Višeg suda u Podgorici Specijalnog odjeljenja K-S.br. 45/23 od 8.7.2024. godine.

,,Prvostepena presuda je preinačena u pogledu činjeničnog opisa, pravne ocjene djela i odluke o kazni na način što su optuženi Nedović i Laličić osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 15 godina i to optuženi Lazar Nedović za krivično djelo ubistvo, a optuženi Pero Laličić za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju", naveli su iz Apelacionog suda, piše Dan.

Sud je odbio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio prvostepenu presudu kojom su optuženi Lazar Nedović, Pero Laličić, Mitar Marković, Mošo Paović i sada pok. Žarko Pejaković oslobođeni od optužbe za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a optuženi Mitra Markovića koji je oslobođen da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja.