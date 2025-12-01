Podgorička policija je rasvijetila krivično djelo krađa, izvršeno na štetu jedne zlatare i identifikovali osumnjičeno lice.

Izvor: Profimedia

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšena je B.P. (51) iz Danilovgrada, zbog sumnje da je počinila krivično djelo krađa na štetu jedne zlatare u Podgorici.

“Sumnja se da je ovo djelo izvršila 20. novembra, kada je, iskoristivši momenat nepažnje zaposlenog, ukrala zlatni prsten vrijednosti 950 eura, koji se nalazio na pultu, nakon čega se udaljila sa lica mjesta. Ona je ukradeni prsten nakon par dana prodala nepoznatoj ženskoj osobi za novčani iznos od 100 eura”, zaključuju iz UP.