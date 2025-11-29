Operativna i kriminalistička obrada ukazuju da je djelo izvršeno na organizovan način.

Službenici Uprave policije, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su jednog od osumnjičenih za teško ubistvo počinjeno 5. oktobra 2025. godine u mjestu Trstenovo – Opština Kotor, na štetu Bobana Sjekloće

Prema saznanjima policije, osumnjičeni je počinio krivično djelo u saizvršilaštvu, u kombinaciji sa nedozvoljenim držanjem i nošenjem oružja i eksplozivnih materija. Policija intenzivno radi na njegovom lociranju i lišenju slobode.

Operativna i kriminalistička obrada ukazuju da je djelo izvršeno na organizovan način. Zbog interesa istrage i identifikacije drugih povezanih lica, policija u ovom trenutku ne može objaviti dodatne detalje.

Uprava policije i nadležno tužilaštvo nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju ovog i drugih krivičnih djela protiv života i tijela, uz postupno obavještavanje javnosti o ishodu istrage.