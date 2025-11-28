Policija u Beranama je podnijela krivičnu prijavu protiv firme "S.G" iz tog grada, u sklopu koje posluje ugostiteljska jedinica „H.B", i odgovornog lica u tom preduzeću I.Š. (37).

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Prijava je podnijeta zbog sumnje da su počinili krivična djela izazivanje opšte opasnosti i teško djelo protiv opšte sigurnosti.

"Sumnja se da su ova lica izvršila krivična djela izazivanje opšte opasnosti i teško protiv opšte sigurnosti na način što nisu obezbijedili plato ispred ulaza u gore pomenutu ugostiteljsku jedinicu koji se nalazi na visini od oko 2,85 metara u odnosu na ulaz u podrumski dio objekta, usljed čega je došlo do pada jednog lica sa pomenute visine, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede", saopštili su iz Uprave policije.