Više državno tužilaštvo u Podgorici je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv F.J. zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Oni su naveli da je optužnica dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

„Optužnicom se okrivljenom F.J. stavlja na teret da je 9. septembra u Podgorici, neovlašćeno radi prodaje držao kokain mase 38,861 grama, upakovane u osam PVC pakovanja, koju su kod okrivljenog pronašli policijski službenici tokom kontrole“, kaže se u saopštenju.