Povodom informacija da su na teritoriju Crne Gore stigla operativno interesantna lica koja bi mogla izazvati incidente na utakmici Crna Gora – Hrvatska, policija je sinoć sprovela pojačane preventivne aktivnosti i kontrole, zatim su locirali i uhapsili dva lica.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Provjerama lica N.T. (22) državljanina Republike Srbije utvrđeno je da isti nema prijavljen boravak na teritoriji Crne Gore zbog čega je uhapšen shodno Zakonu o strancima. Nakon sprovođenja odgovarajućeg postupka lice će biti udaljeno sa teritorije Crne Gore.

,,Policija je sinoć oko 23 časa u Podgorici locirala i kontrolisala vozilo marke Audi beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljalo operativno interesantno lice - crnogorski državljanin M.L. (37) iz Podgorice, sa kojim su se u vozilu nalazila još tri lica", naveli su iz UP.

Testiranjem policije, utvrđeno je da je vozilom upravljao pod dejstvom psihoaktivnih supstanci – kokaina, zbog čega je uhapšen i oduzeto mu je vozilo.

Kako prenosi Pobjeda, riječ je o Milošu Lukovcu (37), crnogorskom državljaninu i osobi koju opozicioni mediji u Srbiji označavaju kao blisku aktuelnom režimu u Beogradu.

Izvori Pobjede potvrđuju da je uoči susreta evidentirano još nekoliko lica koja se vode kao operativno interesantna, zbog čega u bezbjednosnim službama postoji bojazan da bi njihovo prisustvo moglo biti iskorišćeno za izazivanje eventualnih incidenata.

Kako prenose, Lukovac je u Srbiji postao poznat nakon incidenta na tribinama tokom meča Srbija – Engleska, kada su, prema navodima tamošnjih medija, pristalice predvodjene Lukovcem fizički napale druge gledaoce.

Utakmica Crna Gora – Hrvatska igra se danas na stadionu pod Goricom, uz maksimalne mjere obezbjeđenja. Meč je zvanično proglašen događajem visokog rizika.