Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju ponovo je otvorilo izviđaj o nestanku kilograma kokaina iz sudskog depoa, iako je ranije najavilo da je prikupilo sve dokaze i da će uskoro donijeti odluku.

Kako prenosi portal Vijesti iz tužilaštva su potvrdili da je, nakon analize dosadašnjih materijala, odlučeno da se sprovedu dodatne provjere. Predmet je formiran još u aprilu, kada je komisija za uništenje oduzete droge utvrdila da materija koja je trebalo da bude spaljena – nije kokain.

Komisija je 23. marta izvršila kontrolu zaplijenjenih narkotika i konstatovala da supstanca nije reagovala na testove. Viši sud u Bijelom Polju je potom izdvojio taj dokazni materijal i obavijestio nadležne organe.

Droga je bila dokaz u predmetu protiv R. M. i E. M, osuđenih 2010. za neovlašćenu proizvodnju i promet narkotika. Iako je dio oduzete droge već uništen u postrojenju u Nikšiću, sud i tužilaštvo i dalje pokušavaju da utvrde gdje je završio sporni kilogram.